Klopp: "La Premier sperava in Coppa passasse l'Arsenal... se non trovano un'altra data ci ritiriamo"

VIDEO - Klopp: "La Premier League tifava Arsenal in Coppa, se non trovano un'altra data ritiro il Liverpool"

1.571 visualizzazioni | 01:19

Nella conferenza stampa al termine dell'incredibile Liverpool-Arsenal di Coppa di Lega, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp se l'è presa con chi compila il calendario, visto che a causa degli impegni che obbligheranno gli inglesi a giocare il Mondiale per Club non potranno disputare il quarto di finale col Liverpool: "Dovranno trovare una data per noi: magari non a Natale alle 3 di notte".