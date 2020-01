VIDEO - Guardiola: "Non allenerò mai United o Real Madrid. Piuttosto me ne vado alle Maldive..."

Nella conferenza che ha preceduto la semifinale di Carabao Cup contro il Manchester United, Pep Guardiola ha scherzato coi giornalisti escludendo con certezza due possibili mete future: "Non potrei mai allenare lo United dopo essere stato il tecnico del City. Se non avessi offerte? Me ne starei alle Maldive o in un posto simile a giocare a golf..."