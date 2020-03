VIDEO - La sedia alzata contro i potenti ma non solo: due anni fa ci lasciava Emiliano Mondonico

Due anni senza Emiliano Mondonico, ex tecnico della Serie A che ha fatto vedere le cose migliori sulle panchine di Atalanta e Torino. Il suo gesto simbolo fu la sedia sollevata al cielo, per contestare il rigore non fischiato al suo Toro nella finale di ritorno di Coppa Uefa contro l'Ajax.