VIDEO - La battaglia di Pelé con la depressione, il figlio: "Non esce di casa, perché non può camminare"

La leggenda brasiliana alla soglia degli 80 anni sta affrontando uno dei momenti più delicati della sua vita, dopo un'operazione all'anca, O'Rei fatica a camminare e questo sta incidendo sul suo morale come ha confidato il figlio Edinho: "Mio padre non può camminare normalmente, lo fa solo con l'aiuto di un deambulatore, praticamente non lascia mai casa perché questa situazione lo imbarazza".