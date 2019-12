VIDEO - Klopp: "Mondiale più importante, ma non è possibile avere più tornei nello stesso momento"

Il tecnico del Liverpool se la prende ancora con chi ha stilato i calendari, considerando che la sua squadra giocherà la semifinale del Mondiale per club mentre i Reds, o meglio gli Under 23, hanno giocato e perso un quarto di finale di Coppa di Lega. E il futuro non sembra essere migliore...