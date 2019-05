VIDEO - Klopp attacca la UEFA: "Finale a Baku? Non so cosa abbiano mangiato a colazione"

Il tecnico del Liverpool si scaglia contro la UEFA per la questione biglietti (pochi e carissimi) delle finali europee e per la scelta di Baku come città per la finale di Europa League: "Sono irresponsabili".