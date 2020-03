VIDEO - "Kick coronavirus away": l'accorato messaggio di Zlatan Ibrahimovic per la sua raccolta fondi

Zlatan Ibrahimovic ha deciso di aprire una raccolta fondi per migliorare i reparti di terapia intensiva di tutti gli ospedali Humanitas presenti sul territorio lombardo (Rozzano, Milano, Bergamo e Varese) e non (Torino). Lo svedese, come si può evincere dal sito di donazioni, ha devoluto ben 100mila euro.