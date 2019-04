VIDEO - Inzaghi: "Vittoria strameritata, 3 finali in 3 anni non è roba da tutti"

Il tecnico della Lazio ha parlato a margine della vittoria sul Milan per 1-0 che ha regalato la semifinale alla Lazio: "Risultato strameritato, speravo Reina non parasse tutto anche stasera ma è stato bravo Correa". E poi ancora: "La Lazio è un grande gruppo, 3 finali in 3 anni non è roba da tutti"