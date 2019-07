VIDEO - Un poliziotto blocca un invasore in allenamento, Cristiano Ronaldo reagisce saltandogli sopra

Scena curiosa nella rifinitura a Nanchino prima di Juventus-Inter, un giovane invasore prova ad eludere i controlli degli steward in campo per entrare sul campo e salutare il portoghese ma viene bloccato: Cristiano Ronaldo dal nulla divertito dalla situazione rifila una spallata al poliziotto che dopo essersi girato non fa una piega e perdona il gesto del portoghese che ride coi compagni.