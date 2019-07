Verso Juve-Inter: Quando Conte e Sarri si alternarono sulla panchina dell'Arezzo

517 visualizzazioni | 01:16

Maurizio Sarri e Antonio Conte si affronteranno in International Champions Cup per il primo derby d'Italia della stagione, sarà il primo incrocio su un campo per questi due tecnici che nella stagione 2006/2007 curiosamente si alternarono sulla panchina dell'Arezzo in Serie B: un'annata particolare chiusa con una sfortunata retrocessione in C1.