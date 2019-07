Conte: "Mai ricevuto telefonate dalla Juventus, solo l'Inter mi ha fatto la corte e mi ha voluto"

89 visualizzazioni | 01:20

Alla vigilia dell'amichevole Juventus-Inter a Nanchino, che segnerà il primo incrocio da avversario a 5 anni dall'addio ai bianconeri Antonio Conte torna a parlare della sua scelta di allenare i nerazzurri: "Non ho mai ricevuto alcuna telefonata dalla Juve, è sempre stata l'Inter a mostrare grande affetto e grande interesse nei miei confronti. Sono qui per costruire qualcosa che ora non c'è".