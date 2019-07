VIDEO - Iniesta, l'assist da 50 metri è una meraviglia! Lancio telecomandato per spedire in gol il compagno

2.857 visualizzazioni | 00:42

Il 36enne centrocampista spagnolo ex Barcellona, continua a dipingere calcio anche in Giappone: nella sconfitta del suo Vissel Kobe contro lo Shonan Bellmare, l'ex Barça illumina la scena con una giocata per palati finissimi.