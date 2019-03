Il rigore sbagliato dal giovane calciatore turco: un bel gesto che ne ricorda tanti altri

6.861 visualizzazioni | 01:34

Il contatto non c'è ma l'arbitro fischia il rigore: a quel punto il giovane incaricato di battere dal dischetto, decide di calciare a lato, meritandosi i complimenti dei compagni e degli avversari. Un bel gesto che è accaduto in Turchia - il ragazzo in questione è Beknaz Almazbekov, capitano del Galatasaray under 14 - che ne ricorda altri avvenuti in passato. Ecco la nostra raccolta.