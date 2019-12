VIDEO - Guardiola: "Campagna antirazzismo in Serie A discutibile? Si può battere solo in maniera positiva"

Il tecnico del Manchester City è stato interrogato sulla scelta di utilizzare le tre scimmiette da parte della Serie A per la sua campagna anti razzismo. Il catalano non ha voluto commentare, non avendo visto i disegni che hanno scatenato il caso, ma si è lanciato in un mantra: "Il razzismo si può battere solo con soluzioni positive".