VIDEO - Gattuso loda Higuain e sprona Donnarumma: "Meno tempo sui social, più lavoro in palestra"

3.121 visualizzazioni | 01:55

Il tecnico del Milan parla dopo la vittoria per 2-1 sulla SPAL: "Higuain si è tolto un peso, ma quando sei abituato bene non è facile ripartire". E su Donnarumma e i giovani: "Si passa troppo tempo sui telefonini e dietro agli insulti, meglio lavorare in palestra"