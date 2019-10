VIDEO - Furia De Laurentiis: "Il rigore su Llorente? Perché non ci hanno fatto vedere il VAR?"

Il presidente del Napoli fa irruzione in sala stampa al termine della partita contro l'Atalanta e discute in maniera animata con i giornalisti: "Ci vuole rispetto per gli 80 milioni di napoletani nel mondo".