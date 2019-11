VIDEO - Flamengo, tifosi in delirio: Gabigol canta e balla a torso nudo sul bus scoperto

Dopo il trionfo sul River Plate nella finale di Copa Libertadores grazie a una doppietta del brasiliano ex Inter, il Flamengo sfila per le strade di Rio de Janeiro per festeggiare un trionfo che mancaca da 28 anni: e Gabigol si conferma leader assoluto, anche nello spogliatoio.