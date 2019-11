VIDEO - La resa di Inzaghi: "Non ci qualificheremo. Colpa nostra, dei pali e dei rigori contro"

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Cluj all'Olimpico, il tecnico della Lazio non si fa troppe illusioni nonostante la qualificazione ai 16esimi di finale sia ancora possibile: "I ragazzi sono stati bravi nelle prestazioni, meno nei risultati. Non siamo stati bravi a far girare gli episodi a nostro favore".