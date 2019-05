Sarri allontana la Roma e un ritorno in Serie A: "Voglio restare al Chelsea"

1.113 visualizzazioni | 00:23

Il tecnico toscano allontana un ritorno in Italia: "Il mio obiettivo è quello di restare nel calcio inglese, mi piace l'atmosfera negli stadi, dunque se posso voglio continuare a lavorare col Chelsea. Se il Chelsea non mi confermasse? Potrei provare a trovare un altro club inglese, non lo so...".