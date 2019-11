Chi vincerà Euro 2020? La Top 5 dei favoriti secondo la redazione europea di Eurosport

190 visualizzazioni | 01:43

A meno di 8 mesi dallo start di Euro 2020 le 6 redazioni europee di Eurosport si sono divertite a stilare il power ranking delle potenziali favorite per la rassegna continentale: c'è l'aristocrazia del calcio europeo ma non il Portogallo campione in carica nel 2016. E l'Italia avrà trovato spazio fra le fantastiche 5 oppure no?