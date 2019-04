Huntelaar entra, segna e viene espulso: l'Ajax vince 1-0 a Groningen, gli highlights

592 visualizzazioni | 01:28

Dopo la qualificazione alla semifinali di Champions con il 2-1 alla Juventus, l'Ajax riprende la corsa al titolo in patria. Nuovo successo, questa volta sull'ostico campo del Groningen: de Ligt colpisce un palo in avvio, poi la decide Huntelaar che viene però espulso all'83' per doppia ammonizione. Decisivo anche Onana con un gran intervento nel finale.