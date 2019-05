Ajax campione d'Olanda per la 34a volta: la festa può cominciare

143 visualizzazioni | 01:19

L'Ajax si è laureato campione d'Olanda per la 34esima volta nella sua storia. Nell'ultima giornata dell'Eredivisie, i lancieri allenati da Ten Hag hanno battuto per 4-1 in trasferta il de Graafschap. Inutile, quindi, il concomitante successo del Psv Eindhoven per 3-1 contro l'Heracles. L