Eden Hazard incontra Luka Doncic... E il belga sembra piccolissimo!

Luka Doncic ha incontrato Eden Hazard in quel di Dallas: il giocatore si trovava negli USA per un'operazione alla caviglia e ne ha approfittato per godersi il match dei Mavs contro New Orleans. A un certo punto arriva anche Boban Marjanovic a presentarsi: "Ciao, sono compagno di squadra di Luka".