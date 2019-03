VIDEO - Didier Drogba torna a casa: il 16 giugno sarà a Stamford Bridge per l'Unicef

La leggenda del Chelsea Didier Drogba farà il suo ritorno allo Stamford Bridge domenica 16 giugno in un match in favore dell'Ucinef: il quattro volte campione in Premier League giocherà nella Top 11 del mondo contro l'Inghilterra.