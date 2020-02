Dani Olmo non perde tempo: primo gol con la maglia del Lipsia ma ai quarti ci va l'Eintracht

108 visualizzazioni | 00:11

Il talento spagnolo, seguito nel mercato di gennaio anche dal Milan, nella seconda partita con la maglia del Red Bull Lipsia ha subito trovato la via della rete: il suo gol però non è servito alla squadra di Nagelsmann per evitare la pesante sconfitta per 3-1 contro l'Eintracht Francoforte di Andre Silva.