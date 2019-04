VIDEO - Pazzo Bayern: in 10 batte 5-4 l'Heidenheim e vola in semifinale, gli highlights

Nei quarti di finale della Coppa di Germania il Bayern Monaco, in 10 uomini per 75', ha la meglio sull'Heidenheim solo nei minuti finali in una gara rocambolesca e ricca di emozioni.