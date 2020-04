Dai 13 milioni di Maradona ai 222 milioni di € di Neymar, i trasferimenti più cari dal 1990 ad oggi

554 visualizzazioni | 03:02

Come si sono evolute negli ultimi 30 anni i trasferimenti dei calciatori negli ultimi 30 anni. In questo video infografico, dai 26 miliardi di lire spesi dal Napoli per comprare Maradona (acquisto top fino a primi anni '90) è cambiato tanto il volume di soldi spesi per il cartellino dei giocatori. Ecco la cronologia dei giocatori più costosi del mondo anno dopo anno.