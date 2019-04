Da De Ligt a Son passando per Messi: la top 11 dei quarti di Champions League

635 visualizzazioni | 01:23

Le sfide dei quarti di finale di Champions hanno messo in luce i talenti dell'Ajax: oltre al capitano difensore gli uomini copertina sono De Jong e Van De Beek. Messi non si ferma mai, Ronaldo c'è sempre ma alla Juventus non basta. Son in stato di grazia, Sterling è diventato implacabile, Mané fa la fortuna del Liverpool. Ecco la formazione delle stelle di questa tornata di gare.