Sarri: "Il rigore su Ronaldo è clamoroso. E prima ce n'era un altro su Cuadrado"

1.041 visualizzazioni | 00:53

Il tecnico della Juventus commenta l'episodio nel finale della semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Milan che ha portato alla concessione del penalty poi trasformato dal portoghese: "Il braccio di Calabria è staccato dal corpo. Se poi mi si chiede se a me piacciono le norme attuali dico di no, però non è che se a me non piace una legge vado a delinquere perché la ritengo ingiusta".