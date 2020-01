Pioli: "Ibra dà tanto anche se non gioca. Zlatan e Piatek insieme? Tutto è possibile"

1 visualizzazione | 01:15

Il tecnico del Milan promuove la squadra dopo il rotondo successo sulla SPAL in Coppa Italia spiegando l'importanza di Ibra che oggi si è seduto in panchina: "Zlatan è importante per l'atteggiamento e la professionalità che mette in tutto ciò che fa durante la settimana". E poi lancia un messaggio chiaro a Suso: "Deve reagire con carattere".