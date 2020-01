Pioli: "A fine stagione dirò se il Milan è guarito. Piatek? Con la testa è qua"

14 visualizzazioni | 01:53

Il tecnico del Milan dopo la vittoria per 4-2 sul Torino ai quarti di finale di Coppa Italia: "Abbiamo disputato un'ottima partita, è stato un peccato non avere chiuso il primo tempo con qualche gol in più di scarto. Per tutti i 120 minuti siamo stati una squadra messa bene in campo".