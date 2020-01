Inzaghi: "Lucas Leiva ha sbagliato a protestare ma che svista dell'arbitro"

visualizzazione | 01:21

Simone Inzaghi allenatore della Lazio non è d'accordo col giornalista napoletano che sottolinea come la squadra partenopea abbia meritato la vittoria: "14 tiri in porta a 4, due pali, un rigore sbagliato e un'espulsione frutto di una svista... Abbiamo fatto una gran partita ma usciamo e ci dispiace perché eravamo i campioni in carica e ci tenevamo a fare più strada".