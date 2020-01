Gattuso: "Ritiro? Ho sentito parlare di pigiama party e cazzotti con Allan. Fate i seri!"

1 visualizzazione | 01:22

Rino Gattuso dopo il successo nei quarti di finale contro la Lazio torna sul ritiro: "L'hanno deciso i giocatori e se fosse andata male stasera si sarebbe prolungato. Non è stato un pigiama party e non mi sono preso a cazzotti con Allan. Se volete fare il bene di questa squadra serve che facciate i seri e non che inventiate le cose per vendere una copia in più o ricevere un click in più".