VIDEO - Spalletti: "Senza tifosi non si può chiamare calcio, questa non è stata una vera partita"

L'allenatore dell'Inter al termine del rotondo 6-2 contro il Benevento in Coppa Italia commenta il clima surreale vissuto in questa gara giocata a porte chiuse: "Dobbiamo trovare soluzioni differenti, questa situazione non l'abbiamo determinata noi. Il razzismo è un fatto più sociale che calcistico, il calcio subisce in questo senso".