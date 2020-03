Mbappè come Weah! Parte dalla propria metà campo, scarta tutti e segna un gol pazzesco col Lione

2.182 visualizzazioni | 00:37

Straordinaria perla di Kylian Mbappé nella semifinale di Coppa di Francia contro il Lione: al 69' il francese (autore di una tripletta) prende palla nella propria metà campo, scarta due avversari e dopo un azione in solitaria di 70 metri batte il portiere con uno splendido tocco di punta col destro. Un gol da cineteca



