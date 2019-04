Neymar perde la testa dopo il ko col Rennes, un tifoso lo provoca e lui gli rifila un pugno

1.552 visualizzazioni | 00:49

Neymar di nuovo nella bufera. Un video mostra il brasiliano aggredire un tifoso del Rennes mentre saliva sulla tribuna dello Stade de France per ritirare la medaglia, dopo il ko nella finale di Coppa di Francia. “Impara a giocare” la frase rivolta a Neymar dal tifoso che secondo la stampa francese avrebbe insultato pure Buffon, Kurzawa e Verratti. Neymar si è poi scusato sui social network.



