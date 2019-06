VIDEO - Neymar interrogato per due ore al commissariato di Rio: "Grazie a tutti per il sostegno"

151 visualizzazioni | 00:22

Il fuoriclasse brasiliano è stato ascoltato nel quartier generale della polizia di Rio de Janeiro in merito alla diffusione di video della donna che lo accusa di stupro. All'uscita dall'interrogatorio durato 2 ore, Neymar ai cronisti ha tenuto a ringraziare fan, amici e tifosi per il sostegno in queste ore difficili.