Messi, Suarez, Coutinho, Militão e James: i protagonisti più attesi della Copa America 2019

visualizzazione | 02:21

Da Messi alla caccia del primo trofeo in Nazionale maggiore, con vista sul Pallone d'oro, a Coutinho e Suarez che vogliono riscattare una stagione non esaltante. Militão vuole confermarsi ad alti livelli, mentre James Rodriguez vuole mettersi in vetrina per trovare un'altra big. Quale sarà la stessa della Copa America che comincerà il 14 giugno in Brasile?