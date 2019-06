L'aneddoto di Dani Alves: "Quella cassa di birra che regalai perché non bevevo. Ora invece..."

1.253 visualizzazioni | 00:41

Dani Alves in una conferenza stampa a margine della Copa America ha raccontato un aneddoto sulla prima partita a Bahia: "Qui giocai la prima gara da professionista, feci un assist e mi elessero miglior in campo. Il premio che mi diedero fu una cassa di birra che regalai ai miei amici perché a quei tempi non bevevo. Ora però bevo, non sono mica ipocrita...".