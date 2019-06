Da Messi a James Rodriguez: le stelle della Copa America tra rivincite e grandi opportunità

70 visualizzazioni | 02:21

Pur senza Neymar la Copa America che parte sabato notte in Brasile offre tanti spunti e la possibilità per tanti giocatori di riscattare la propria carriera: da Leo Messi che proverà ad ottenere il primo titolo con la nazionale argentina a James Rodriguez passando per Suarez, Coutinho e Arturo Vidal tutti gli uomini da seguire di questa rassegna.