VIDEO - Conte bacchetta 'i sapientoni': "Io in Champions mai con le corazzate..."

L'allenatore dell'Inter si scaglia contro le critiche nei confronti dei suoi risultati in passato in Europa: "Le mie sempre squadre giovani, mai con un gruppo già consolidato. Si vive di luoghi comuni, questa è solo la mia 4a partecipazione in Champions"