VIDEO - Come ha fatto a sbagliare? Gol divorato a un metro dalla linea di porta in AFC Cup

549 visualizzazioni | 00:28

Il Kaya FC, club delle Filippine, ha battuto lo Shan United, squadra del Myanmar, per 2-0 nel match valido per il Gruppo H dell'AFC Cup, ma molti tifosi ricorderanno la partita per l'incredibile errore dell'attaccante del Kaya FC Daizo Horikoshi.