VIDEO - Che favola: vince per due volte il Fantacalcio e viene ingaggiato da una vera squadra

Il portoghese Rui Marques, riconosciuto come il miglior fantallenatore del mondo dopo una lunga carriera di vittorie nel settore, è stato ingaggiato come scout dalla squadra polacca del Legia Varsavia: ora girerà il mondo sfruttando il suo fiuto per scovare giovani talenti...