Sebastiano Esposito, una stella nata nel 2002: ma che altro è successo quell'anno?

167 visualizzazioni | 01:36

L'attaccante dell'Inter ha festeggiato l'esordio in Champions League con una prova positiva dopo il debutto in Europa League dello scorso marzo: solo Beppe Bergomi lo precede per precocità nerazzurra ma era la Coppa dei Campioni. Esposito è nato 17 anni fa: cos'altro è successo nel 2002?