VIDEO - Sarri: "Segnamo poco? Dybala-Ronaldo-Higuain hanno iniziato a far gol con continuità, sono sereno"

Maurizio Sarri dopo la sofferta vittoria in rimonta contro la Lokomotiv analizza i miglioramenti in fase offensiva e il problema dei gol fatti che non combacia con la mole di gioco prodotta: "Stiamo segnando meno rispetto a quanto creiamo ma i nostri attaccanti stanno trovando la porta con continuità negli ultimi tempi e questo ci lascia abbastanza sereni".