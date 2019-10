Sarri: "de Ligt? Gente che vale meno è stata pagata di più"

533 visualizzazioni | 01:11

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, dopo il successo convincente contro il Bayer Leverkusen spiega i miglioramenti di Matthijs de Ligt: "Ho visto spendere di più in estate per gente che, a parere mio, vale meno di lui. E' un ragazzo giovanissimo che sta crescendo di partita in partita".