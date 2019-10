Ronaldo: "Con Sarri sono felice, giochiamo un calcio più offensivo e creiamo più occasioni"

329 visualizzazioni | 01:13

Nella conferenza stampa di vigilia Juventus-Lokomotiv Mosca, Cristiano Ronaldo loda Sarri e spiega cosa gli piace della filosofia del tecnico ex Chelsea e Napoli: "mi piace il modo in cui Sarri vuole che giochi la squadra: abbiamo più fiducia, creiamo più occasioni. Siamo cresciuti in ciò che non facevamo bene l’anno scorso. Anche se ancora non segniamo tanto per quello che creiamo".