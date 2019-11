Mourinho: "Ibrahimovic al Tottenham? Impossibile venga qui, abbiamo Kane"

visualizzazione | 00:34

Il tecnico portoghese del Tottenham chiude all'ipotesi di uno sbarco in Premier League di Zlatan Ibrahimovic a gennaio: "Non avrebbe senso prendere un attaccante della dimensione di Zlatan, un giocatore che comunque potrebbe ancora giocare in tutti i club del mondo. E anche per lui non avrebbe senso venire in un club che ha in squadra un centravanti del calibro di Harry Kane".