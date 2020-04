20 aprile 2010: Inter-Barcellona 3-1, la vittoria manifesto del Triplete dell'Inter targata Mourinho

648 visualizzazioni | 00:57

Il 20 aprile 2010 sarà per sempre una data indimenticabile per i tifosi dell'Inter: dieci anni fa a San Siro si giocava la semfinale d'andata fra i nerazzurri di Mourinho e il Barcellona di Guardiola, Messi e Ibrahimovic. Una semifinale di Champions League storica; un successo in rimonta firmato da Sneijder, Maicon e Milito. La vittoria-capolavoro dell'Inter verso il trionfo di Madrid.