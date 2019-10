VIDEO - Il retroscena di Gasperini su Guardiola: "Quando Pep mi chiamò il giorno in cui l'Inter mi esonerò"

Nella conferenza stampa di vigilia di Manchester City-Atalanta, Gian Piero Gasperini ha raccontato un inedito retroscena sul rapporto umano che lo lega al tecnico catalano: "8 anni fa, il giorno stesso in cui l'Inter mi esonerò, mi fece chiamare da un suo collaboratore per invitarmi a Barcellona e spendere qualche giorno con lui. Un gesto di classe che non dimentico...".